Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Karaman'da çıkan kavgada kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.





Yeşilada Mahallesi 817. Sokak'ta Emre G. (31) ile kayınbiraderi K.A. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine K.A, eniştesi Emre G'yi göğsünden bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.





