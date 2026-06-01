Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Karaman'da çıkan kavgada kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Karaman'da çıkan kavgada kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.
Yeşilada Mahallesi 817. Sokak'ta Emre G. (31) ile kayınbiraderi K.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.A, eniştesi Emre G'yi göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.