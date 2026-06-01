Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan 66 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.



Siyahser Mahallesi 925. Sokak'taki müstakil evde ikamet eden Abdullah Şahin'in kapısının açık olduğunu gören ev sahibi, kiracısını hareketsiz halde buldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Şahin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.



