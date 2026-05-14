Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Karaman'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda M.Ö. (30) ile S.S. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda S.S. bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Şüpheli M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

