        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 55 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 55 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-12 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 24 bin 939 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheliyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, şarjör, 20 kesici-delici alet, 61 fişek, 1038 sentetik ecza ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

