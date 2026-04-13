Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında 2026 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Çiçek, Valiliğin Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı salonundaki toplantıda, 2026'da mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 119 proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerden 22'sinin 2026 Nisan sonu itibariyle tamamlandığını dile getirdi.



Diğer projelerin devam ettiğini aktaran Çiçek, projelerin toplam tutarının 66 milyar 92 milyon 837 bin lira olduğunu dile getirdi.



Çiçek'in konuşmasının ardından söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgi verdi.

