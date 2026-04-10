Karaman'da işçi servisi ile tır çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Karaman'da fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan M.Ç. idaresindeki 70 FV 192 plakalı midibüs, Karaman-Ereğli kara yolundaki kavşakta, H.A. yönetimindeki 03 SE 547 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile servisteki 10 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

