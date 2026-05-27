Karaman'da su içen sansarlar fotokapanla görüntülendi
Karaman'da su içen ve kavga eden sansarlar fotokapanla görüntülendi.
Giriş: 27.05.2026 - 12:57 Güncelleme:
Karaman'da su içen ve kavga eden sansarlar fotokapanla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce yaban hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesi için çeşitli bölgelere su pınarları kuruldu.
Buraları kullanan yaban hayvanları, çevreye kurulan fotokapanlarla kaydedildi.
Fotokapan görüntülerinde, bölgeye gelen sansarların su içmesi ve kavga etmesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri