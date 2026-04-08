Karaman'da tefecilik operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlamasıyla 32 kişi gözaltına alındı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına karıştığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 zanlı yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

