        Karaman'da tefecilik operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

        Karaman'da tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlamasıyla 32 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Karaman'da tefecilik operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

        Karaman'da tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlamasıyla 32 kişi gözaltına alındı.

        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına karıştığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 zanlı yakalandı.

        Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!

        Karaman'da tefecilik operasyonu: 32 gözaltı
        Karaman'da tefecilik operasyonu: 32 gözaltı
        Karaman'da yaşanan kaza ucuz atlatıldı
        Karaman'da yaşanan kaza ucuz atlatıldı
        KMÜ'de "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" açıldı
        KMÜ'de "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı" açıldı
        Karaman'ın en işlek kavşağındaki trafik lambasına yuva yapan kumru görenler...
        Karaman'ın en işlek kavşağındaki trafik lambasına yuva yapan kumru görenler...
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitap...
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitap...