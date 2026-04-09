Karaman'da TÜGVA İhtisas Akademi Lansman Programı düzenlendi

Karaman'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İhtisas Akademi Lansman Programı gerçekleştirildi.



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, TÜGVA'nın çalışmalarını uzun yıllardır takip ettiğini ve çalışmalara destek olmaya çalıştığını söyledi.



Güzel ve anlamlı bir etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Çiçek, İhtisas Akademi programıyla gençlerin daha donanımlı ve nitelikli yetişerek, ümmetin umudu olma noktasında önemli bir role sahip olacaklarını ifade etti.



TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de TÜGVA olarak 81 il ve 605 ilçede faaliyet gösteren en büyük gençlik hareketlerinden biri olduklarını aktardı.



- "Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biri, alanında uzman bilirkişi sayısının çoğalmasıdır"



Ayakları yere sağlam basan entelektüel gençler yetiştirmek istediklerini, bu kapsamda birçok proje ve faaliyeti hayata geçirdiklerini aktaran Beşinci, şunları kaydetti:



"Bunlardan belki de en kıymetlisi ve anlamlısı İhtisas Akademi projemiz. Projemizle beraber çok kıymetli hocalarımızla, tecrübeli gazetecilerle, yazarlarla ve iş dünyasıyla bir araya geleceksiniz, deneyimlerini paylaşacaksınız. Hepinizi ihtisaslaşmaya, iddialı olmaya ve uzmanlaşmaya davet ediyorum. Çünkü ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biri, alanında uzman bilirkişi sayısının çoğalmasıdır. İhtisas Akademi kapsamında farklı birçok eğitime katılacaksınız. İnanıyorum ki istifade edeceksiniz."



Beşinci, sadece akademi programlarıyla değil, insani programlarla da ön plana çıkmaya çalıştıklarını bildirdi.



Sosyal medya aracılığıyla 'Bu gençler nereye gidiyor?' sorusunu çok defa duyduklarını ifade eden Beşinci, "Bu gençlik çok iyi bir noktaya doğru ilerliyor. Bu gençlik konuşuyor, gök kubbede hoşgörü yayılıyor. Bu gençlik yazıyor, hakikati tüm dünya okuyor. Fedakarlık, yardımseverlik, dayanışma, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk bu dünyadaki en kıymetli şeylerdir. Her birinizi gönüllülük çalışmalarına davet ediyorum. İnanıyorum ki bu çalışmalar çok daha güçlü bir şekilde devam edecek."



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise İhtisas Akademi programının gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı ve sadece bugünün değil, yarının da güçlü bireylerini yetiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.



İhtisas Akademi'nin önemli bir eğitim ve gelişim programı olmasının yanı sıra düşünmeyi, üretmeyi ve sorumluluk almayı teşvik eden bütüncül bir gelişim modeli olduğunu aktaran Gavgalı, "Çağımızda başarı yalnızca bilgiye sahip olmakla değil, o bilgiyi doğru analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve dönüştürebilmekle mümkündür. İhtisas Akademi, gençlerimize tam da bu becerileri kazandırmayı hedefleyen vizyoner bir adımdır. Kıymetli gençler, her biriniz doğru yönlendirildiğinde ve desteklendiğinde sadece kendi hayatınızı değil, bulunduğunuz toplumu ve hatta dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahipsiniz." ifadelerini kullandı.



TÜGVA İl Başkanı Abdülkadir Göregen de Karaman’da akademik ve entelektüel gelişimi önceleyen yeni bir dönemin başlangıcını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

