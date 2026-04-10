Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kağızman-Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Giriş: 10.04.2026 - 22:54
Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kağızman-Ağrı kara yolunda yağışın etkisini artırması ve tipinin de etkili olması nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bunun üzerine söz konusu güzergah, tüm araç geçişine kapatıldı.
