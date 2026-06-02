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        Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

        Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 23:41 Güncelleme:
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        Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı

        Kars'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

        N.N.K. idaresindeki 17 LB 414 plakalı otomobil, Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde, Ağrı'dan sevkli hasta getirdikten sonra dönüşe geçen H.C.A. yönetimindeki 04 DD 112 plakalı ambulansla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile ambulanstaki sağlık çalışanları A.A. (27) ve G.K. (26) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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