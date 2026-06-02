        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri "Türkiye-Ermenistan İş İnsanları Toplantısı" Kars'ta düzenlendi

        "Türkiye-Ermenistan İş İnsanları Toplantısı" Kars'ta düzenlendi

        Kars Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde "Türkiye-Ermenistan İş İnsanları Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 19:01 Güncelleme:
        Kars'taki bir otelde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Uzer, Ermenistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Hayk Darbinyan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KATSO) Kadir Bozan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Iğdır, Ardahan ve Erzurum Ticaret Odaları ve Borsalarından yetkililer ve iki ülkeden iş insanları katıldı.

        Uzer, buradaki konuşmasında, toplantıyla Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi bir eşiğe daha tanıklık edildiğini vurgulayarak iki ülke iş temsilcilerinin bu düzeyde bir araya gelmesinin önemine işaret etti.

        Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde bugüne kadar atılan adımlar hakkında konuşan Uzer, üst düzey ziyaretlere de değindi.

        Uzer, bu temasların ilişkilere sadece diplomatik bir boyut kazandırmadığını aynı zamanda geleceğe dair ortak bir irade beyanına da dönüştüğünü vurguladı.

        Normalleşme sürecinde atılan adımlara işaret eden Uzer, "(Söz konusu adımlar) Sadece iki ülkenin değil tüm Güney Kafkasya ve Avrasya coğrafyasının refah ve istikrarına katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

        Uzer, görüşmelerin iki ülke iş dünyası için hayırlı, bereketli ve kazançlı ortaklıklara vesile olmasını diledi.

        - "(Türkiye-Ermenistan) Sanayi ve ticari olarak işbirliği yapabilmemiz için büyük imkanlarımız var"

        Ermenistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Darbinyan da iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin toplantının yapılmasındaki önemine değinerek "Türkiye ve Ermenistan olarak bizim, sanayi ve ticari olarak işbirliği yapabilmemiz için büyük imkanlarımız var." dedi.

        Yetkililere iki ülke arasında ticari ilişkilerin sağlanması konusundaki katkıları nedeniyle teşekkürlerini sunan Darbinyan, demir yolu aracılığıyla direkt ticaretin mümkün olacağının altını çizdi.

        Darbinyan, ticaretin Avrupa'ya kadar ulaşacağını vurgulayarak iki ülke ticaretinin gelişmesinin iş insanları için önemine atıfta bulundu.

        Türkiye ile Ermenistan arasındaki sürecin ticari ilişkilerin de gelişmesini sağlayacağı mesajını veren Darbinyan, toplantının iş insanlarının birbirini daha iyi tanımasına olanak sağlayabileceğini söyledi.

        Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bozan da sadece bir ekonomik forum için değil, aynı zamanda bölgenin geleceğini birlikte konuşarak, yeni işbirliklerinin temellerini atmak ve ortak bir ekonomik vizyon oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

        Bozan, Kars'ın güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu, tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

        "Coğrafi işaretli Kars kaşarı, Kars gravyeri, Kars balı gibi markalaşmış ürünlere sahibiz. Hayvancılık, süt ürünleri, gıda sanayi, lojistik, turizm, enerji, inşaat ve hizmet sektörlerinde önemli bir potansiyel barındırıyoruz. Aynı şekilde Ermenistan'ın da özellikle sanayi, gıda, teknoloji, turizm ve ticaret alanlarında önemli bir birikime sahip olduğunu biliyoruz. Bugün artık dünyada rekabet sadece ülkeler arasında değil, bölgeler arasında yaşanıyor. Bu nedenle birbirimizi rakip olarak değil, tamamlayıcı ekonomik ortaklar olarak görmeliyiz."

        TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özakalın da toplantının sadece iş dünyasının bir araya getirdiği bir platform değil, aynı zamanda karşılıklı güvenin, diyaloğun ve ortak geleceğe dair umutların güçlendirilmesi açısından da çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

        Özakalın, dünya ekonomisinin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini aktararak, "Küresel ticaret dengeleri yeniden şekillendiriyor, tedarik zincirleri çeşitleniyor. Enerji güvenliği, lojistik hatlar ve bölgesel işbirliklerinin her zamankinden daha fazla önem kazandığının farkındayız. Bölgemizde yaşanan gelişmeler de ekonomik işbirliğinin ve istikrarın değerini daha da artırmaktadır. Bu yeni dönemde ülkeler arasında rekabet kadar işbirliği de belirleyici olacaktır. Türkiye ekonomisi güçlü üretim altyapısı, dinamik özel sektörü ve girişimcilik kapasitesi ile dünyanın en önemli ekonomileri arasında yer almaktadır." dedi.

        Konuşmaların ardından hediye takdimi yapılırken toplantı, Türkiye ve Ermenistan'dan iş insanlarının ikili görüşmeleriyle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

