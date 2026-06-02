        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Kars'ta özel gereksinimli öğrenciler serada üreterek tarımı öğreniyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Selim ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler, belirli aralıklarla ziyaret ettikleri uygulama serasında üretim yaparak tarımı öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, ilçe müdürlüğü bünyesindeki uygulama serasını düzenli aralıklarla ziyaret ediyor.

        Yaklaşık 300 metrekarelik serada domates, biber, salatalık ve çeşitli sebzelerin üretim süreçlerini yakından takip eden öğrenciler, fide dikimi ve sulama gibi uygulamalara da katılıyor.

        Öğretmenler ve tarım personelinin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri hedefleniyor.

        - Doğayla bağ kurmaları amaçlanıyor

        Toprakla vakit geçiren öğrenciler hem tarımsal üretim konusunda bilgi edinme fırsatı buluyor hem de doğayla iç içe ortamda sosyal ve kişisel becerilerini geliştirme imkanı yakalıyor.

        Çalışmayla, özel çocukların sorumluluk bilinci kazanması, el becerilerini geliştirmesi ve doğayla bağ kurması amaçlanıyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uygulama serasının bölgeye ilham olduğunu söyledi.

        Zaman zaman çiftçilere yeni ürünleri, gübreleme ve yetiştirme metotlarını uygulamalı olarak göstermek amacıyla kurdukları serada şimdi de çocuklara hizmet verildiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

        "Onların hem toprakla buluşmaları, toprağa ellemeleri, fideyi toprakla buluşturmaları ve sonrasında da burada yetişecek bu ürünlerle de çiftçiliğin, üretimin nasıl olduğu konusunda da bir farkındalık, bir bilinçlendirme amaçlıyoruz. Zaman zaman çiftçilerimiz buraya gelip teknik olarak da gezi gerçekleştiriyorlar. Buradaki bu uygulama serası çiftçimizden de oldukça ilgi görüyor."

        - "Fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini göstermek istedik"

        Özel eğitim öğretmeni Rabia Taşçı da toprağı işleyerek fidelerin toprakla buluşturulmasından yetişme aşamalarına kadar her aşamayı izleme fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Amacımız, özel gereksinimli çocuklarımıza da ilgi ve yeterli fırsat verildiğinde ne kadar fazla başarabileceklerini göstermek." dedi.

        Çocukların yaşayarak öğrenme becerilerinin ön planda tutulmasının önemli olduğuna işaret eden Taşcı, "Somutlaştırarak bir şeyleri öğretmeliyiz ve doğayı en güzel doğada öğretebileceğimizi düşünüyorum. Bugün hep beraber hayatlarında hiç unutamayacakları bir etkinlik gerçekleştirdik. Fidelerini diktiler, doğanın tabii ki de ne kadar önemli olduğuna değiniyoruz. Ne kadar özen göstermemiz gerektiğini söylüyoruz. Fakat bugün kendilerinin gelerek bu anı yaşamalarının, tatmalarının, onları rehabilite süreçlerine de katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Travis Scott'tan açıklama
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"

        Vali Polat bu kez rehber oldu: Kars'ı adım adım anlattı, Peynir Müzesi'ni g...
        Kars hayvancılığı masaya yatırıldı: Birlik Başkanı Eren Alp'ten Aydın'a ziy...
        Tarihe terk edilen miras: Kars'taki tabyalar hayvan barınağına dönüştü
        Sarıkamış'ta 2 araç çarpıştı: Kazada yaralanan olmadı
        Kars'ta kar yığınları arasında sıkışan inek kurtarıldı
        Kars'ta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı