Kars'ta kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor
Kars'ta ilkbaharda etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşım aksıyor.
Kentte kar yağışı üç gündür aralıklarla devam ediyor.
Kars-Erzurum kara yolundaki Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Merkeze bağlı Akdere köyü yolunda da bazı araçlar kar nedeniyle ilerleyemedi. Yolda kalan araçlar traktör yardımıyla çekilerek güvenli bölgeye götürüldü.
Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
