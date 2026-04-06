        Kars'ta kayak ve snowboard kursları tamamlandı

        Kars'ta düzenlenen kayak ve snowboard kursları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Türkiye Kayak Federasyonunun 2025-2026 faaliyet programında yer alan ve Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen alp disiplini ve snowboard antrenörlük ile kayak öğreticiliği kursu tamamlandı.

        Türkiye'nin farklı illerinden 350 kursiyerin katılarak farklı branşlarda eğitim aldığı program, yapılan sınavlarla sona erdi.

        Kursun son gününde merkezin zirvesindeki Türk bayrağı altında toplanan kursiyerler, Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

        Kars Valisi Ziya Polat, bir otelin toplantı salonunda bir araya geldiği kursiyerleri aileleriyle kente davet etti.

        Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Teknik Kurul Başkanı Atınç Taşdemir, AA muhabirine, yapılan programın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Yaklaşık bir haftadır Sarıkamış'ta yaptığımız kayak, snowboard, antrenörlük ve eğiticilik eğitimlerini kazasız, belasız başarıyla tamamladık." dedi.

        Snowboard eğitmeni Ahmet Uğurlu da antrenörlerin eğitim kursu için Sarıkamış'a geldiğini belirterek, "Sarıkamış'ın güzide kayak tesislerinde güzel bir eğitim süreci geçirdik. İnşallah hayırlı olmuştur. Gelecekte başarılı öğrencilerin yetiştirilmesi için kursiyerlerimize gereken eğitimleri verdik." diye konuştu.

        Kayseri'den snowboard eğitimine katılan Hasan Karataş ise güzel ve başarılı bir eğitim sürecinden geçtiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

