Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kars Haberleri

        Kars'ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında moral gecesi düzenlendi

        Kars'ta, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla moral gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 21:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötügen Senger, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ve davetliler katıldı.

        Polis ekiplerinden kurulan müzik grubunun sahne aldığı etkinlikte "polis" temalı resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

        Vali Polat'ın görevlerinde üstün gayret gösteren personellere başarı belgelerini takdim ettiği programda, İl Emniyet Müdürlükleri arası futbol müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan Kars Emniyet Müdürlüğü futbol takımı, kupasını ve ödüllerini alkışlar eşliğinde aldı.

        İl Emniyet Müdürü Tombul, teşkilatın köklü geleneğini geleceğe güvenle taşıyacaklarını ve bu tür organizasyonların kurumsal dayanışmayı en üst seviyeye çıkardığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim
        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!

        Benzer Haberler

        Kağızman'da meyvecilikte eğitim seferberliği sürüyor
        Kağızman'da meyvecilikte eğitim seferberliği sürüyor
        Kars'ta ekipler baharda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Kars'ta ekipler baharda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Kars'ta kadın trafik polisleri güvenli ulaşım için özveriyle mesai yapıyor
        Kars'ta kadın trafik polisleri güvenli ulaşım için özveriyle mesai yapıyor
        Kağızman'da üreticilerle gelecek planlanıyor
        Kağızman'da üreticilerle gelecek planlanıyor
        Meteorolojiden Kars'a kar, don ve çığ uyarısı
        Meteorolojiden Kars'a kar, don ve çığ uyarısı
        Kars'ta kaz varlığının artırılması için 1500 yumurta kuluçkaya alındı
        Kars'ta kaz varlığının artırılması için 1500 yumurta kuluçkaya alındı