Bozkurt'ta alev alan otomobilde hasar oluştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde akaryakıt istasyonunun çıkışında alev alan otomobilde hasar oluştu. Akaryakıt istasyonuna yakıt almaya giden İsmet Yılmaz ile eşi Nurcan Yılmaz, istasyon çıkışında otomobilden dumanlar yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine Yılmaz çifti aracı durdurarak otomobilden indi. Aracın alt kısmından alevler yükseldiğini gören istasyon çalışanları, yangına söndürme tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.