Kastamonu Valisi Dallı, kaymakamlarla bir araya geldi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kaymakamlarla toplantı yaptı.



Vali yardımcılarının da katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Yönetimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerin gündemi değerlendirildi.



Kamu yatırımları ve İl Özel İdaresi çalışmalarının da görüşüldüğü toplantıda konuşan Dallı, özellikle okullar ve çevrelerindeki denetimlere ilişkin çalışmaların titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirtti.



Huzur ve güven ortamı içinde eğitim öğretimi sürdürebilmenin önemine dikkati çeken Dallı, "Çocuklarımız bizler için çok kıymetli, evlatlarımızın geleceğe güvenle hazırlanabilmesi için hepimize büyük görevler düşüyor." dedi.



Dallı, yaşlı ve yalnız yaşayanlar için de kaymakamlara hatırlatmada bulunarak, "İlçelerimizde, köylerimizde yalnız yaşayan ve yaşlı vatandaşlarımızı ihmal etmeyelim. Onların hatırlarını soralım, ihtiyaçları olup olmadığını kontrol edelim ve kendilerine yalnız olmadıklarını hissettirelim." diye konuştu.

