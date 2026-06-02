Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu

Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı evde hasar meydana geldi. Merkeze bağlı Kemerler köyü Merkez Mahallesi'nde Hüseyin ve Mustafa Halimoğlu'na ait iki katlı evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında evin çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

