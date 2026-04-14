        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da hamile eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

        Kastamonu'da hamile eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

        Kastamonu'da, 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Giriş: 14.04.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan B.C. (29), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

        Sanık B.C, savunmasında, olay günü yaşananları hatırlamadığını öne sürdü.

        Eşinin nasıl öldürüldüğünü bilmediğini iddia eden B.C, "Olaydan önce kapı komşum M.Ç'ye telefon açtım. Çarşıya inemeyeceğimi, eve gelirken ekmek ve sigara almasını söyledim. Kapıyı tıkladı, açtım ekmek ve sigarayı aldım, parasını da verdim. Sigarayı içtikten sonrasını hatırlamıyorum. Tahlillerimde uyuşturucu çıktı mı bilmiyorum. 4 gün kendimde değildim. Uyandığımda boğazımda ve karnımda kesikler vardı. Tek hatırladığım, 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum. Ben öldürmedim. Kimin yaptığını bilmiyorum. Korktuğum için kimseye haber veremedim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti başkanının, evde bulunan bıçakta DNA'sının tespit edildiğini hatırlatması üzerine B.C, "Ev işlerinde bıçak kullanıyorum. Bu yüzden parmak izim çıkmış olabilir." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukatın, "4 gün boyunca kendinize gelemediğinizi söylüyorsunuz. 1,5 yaşındaki çocuğun bakımını kim sağlamış? Bunu açıklayabilir misiniz?" sorusu üzerine B.C, "Çocuğuma ben baktım evde. Ben babayım sonuçta, bilincimi kaybetsem de çocuğuma bakabilirim. Kendimde olmasam da hatırlamasam da çocuğuma bakabilecek durumdaydım." diye konuştu.

        Maktulün babası İ.Ç. ise kızlarıyla çok sık görüşmediklerini anlatarak, "Olaydan 3 ay önce sanığın annesi ve babası bizleri aradı. 'Kızınızı alın, öldürürüz' dediler. Kızımızı arayınca, 'Biz iyiyiz, bir sorunumuz yok' dedi. Biz de daha fazla üstelemedik." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Kastamonu'da 21 Nisan 2025'te İnönü Mahallesi'nde bulunan bir binadan kötü koku gelmesi üzerine adrese giren polis ekipleri 8 aylık hamile olduğu belirlenen Elif C'nin (28) cansız bedeniyle karşılaşmış, yapılan incelemede genç kadının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan kocası B.C. tutuklanmıştı.

        Sanığın, 1,5 yaşındaki çocuğu ve 10 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen eşiyle aynı evde kaldığı anlaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
