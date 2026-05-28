        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Giriş: 28.05.2026 - 15:09 Güncelleme:
        B.S. (71) idaresindeki 54 AGG 037 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolu Müslimler köyü yol ayrımında istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan M.S. (66) ve M.K. (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan N.K. (62) ise sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

