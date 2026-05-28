        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığında konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yılın her günü vatandaşlarımızla hemhal olan, onların derdine derman olmak isteyen, Cumhurbaşkanımızın da 'Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik' diye formüle ettiği o amaç uğruna çalışıyoruz. Aynı şekilde de devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 13:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatandaşların bayramını kutladı.

        Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çeken Yumaklı, şunları söyledi:


        "Artık televizyonları açamaz olduk. İçtiğimiz su, yediğimiz bir lokma boğazımıza dizilir oldu. Bütün bunlara karşı ne yapılabiliyorsa, dünya üzerindeki ülkeler arasında yapan ve yapabilecek olan tek ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde her türlü imkanı zorlayarak, kullanarak bu zulmün durması için gayret ediyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizler de her ortamda dünyadaki herhangi bir muhatabımızla beraber olurken, konuşurken bunları dile getiriyoruz ancak bugün haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu enteresan bir ortam yaşanıyor. Ülkemizin böyle bir duruma düşmemesi için 24 senedir AK Parti teşkilatları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkeyi imar etmek, geliştirmek, güçlü kılmak için her şeyi yaptık."

        AK Parti'nin 24 yıldır vatandaşların derdine derman olmak için çalıştığını vurgulayan Yumaklı, "Biz herhangi bir siyasi parti değiliz. Vatandaşımızla sadece seçimden seçime bir araya gelen bir parti değiliz. Biz 7/24, yılın her günü vatandaşlarımızla hemhal olan, onların derdine derman olmak isteyen, Cumhurbaşkanımızın da 'Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik' diye formüle ettiği o amaç uğruna çalışıyoruz. Aynı şekilde de devam edeceğiz." diye konuştu.

        Türkiye'nin istikrar ve barış adası olduğunu dile getiren Yumaklı, "Hür ve özgür şekilde bu memlekette nefes alıyorsak AK Parti iktidarlarının, mensuplarının 24 yıldır cansiperane çalışması sayesindedir. Bir gün bile olsun Cumhurbaşkanımızdan farklı bir şey duymadım. 'Daha çok çalışacağız, millet için çalışacağız, millet için varız, aşk ile koşan yorulmaz' dedi. Bu teşkilatlar kendi vakitlerinden, çocuklarının zamanlarından alarak, özel zaman belki de hiç yaşamayarak o ideal uğruna çalışmaya devam etti. Bizim davamız hak dava, bizim davamız doğru dava, çünkü milleti esas alıyoruz." diye konuştu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ve darbe girişimini hatırlatan Yumaklı, "Normalde bir Avrupa ülkesinde belki bir tanesi bile yüzyılda, iki yüzyılda bir olacak şeyleri biz 5-10 yılda yaşadık ama yine dimdik ayaktayız. Çünkü bu ülkeyi seven, gerçekten kendisini bu millete adamış bir Cumhurbaşkanımız var. Onun yol arkadaşları var. Aynı şekilde canıgönülden çalışacak dava arkadaşları, parti teşkilatlarımız var." dedi.

        Yumaklı, AK Parti'nin genç bir parti olduğunu ancak yüzyılların birikimiyle çalıştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Son dönemdeki kepazelikleri görüyorsunuz. Hepsi bizden uzaktır. Bizim onlarla hiçbir ilgimiz yok. Burada birkaç kez söyledim, bunu yine tekrar ediyorum. Bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Çünkü onlarla bizim aramızda bakış farkı var. Onlarla bizim aramızda vizyon farkı var. Onlarla bizim aramızda hayata bakış anlamında bir fark var. Bu millete hizmet etmenin gururunu yaşamakla başka şeyleri amaçlamak arasında büyük farklar var. Dolayısıyla ikisini hiçbir zaman için yan yana getirmeyeceğiz. Hiçbir şekilde de bizi ilgilendirmiyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın, liderimizin söylediği gibi çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz."

        Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

