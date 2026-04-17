Kastamonu'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'da üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu-Daday kara yolunda aynı istikamette seyreden E.S. idaresindeki 37 ADM 021 plakalı hafif ticari araç, B.D'nin kullandığı 37 EN 595 plakalı otomobil ve B.Ç. yönetimindeki 67 AAH 749 plakalı kamyon, Gölköy köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücülerden B.D. ile araçlarda bulunan G.D, U.D. ve G.D. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.