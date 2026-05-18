Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 2 zanlının ikametinde arama yapıldı. Aramada 53,16 gram sentetik uyuşturucu ile 5,36 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

