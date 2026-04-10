        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 sanık hakim karşısında

        Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar H.C.Ş. ve O.D. ile tutuksuz sanık M.A. katıldı.

        O.D, duruşmadaki savunmasında, olay günü kendisini arayan H.C.Ş'nin yanına gittiğini belirterek, "Üzerimde çıkan uyuşturucu maddeyi bana o verdi, parayı akşam verebileceğimi söyledim. Jandarma geldiğinde cebimdeki maddeyi teslim ettim. Ben kimseye uyuşturucu satmadım, beraatimi talep ediyorum." dedi.

        H.C.Ş. de babasının cezaevine girmesinden sonra boşluğa düştüğünü ve uyuşturucu kullanmaya başladığını anlatarak, "M.A. ve O.D'den uyuşturucu aldım. Olay günü araçta bulunan uyuşturucu bana ait değildir, O.D'ye aittir. Evimde bulunan maddeleri kullanmak için bulunduruyordum." diye konuştu.

        M.A. ise olayla ilgili bilgisi bulunmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Tanık olarak dinlenen sanıklardan H.C.Ş'nin annesi F.Ş. de oğlunun uyuşturucu kullandığını kaydederek, "Evde bulduğum maddeleri sakladım. Amacım eşim cezaevinden çıkınca ona göstermekti." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Tosya ilçesinde geçen yıl düzenlenen operasyonda O.D. ve H.C.Ş'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan zanlılar tutuklanmıştı. Uyuşturucunun M.A'dan temin edildiği yönündeki ifade üzerine M.A. da gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Kastamonu Üniversitesi'nde yapılardaki malzemelerin deprem dayanımı masaya...
        Kastamonu Üniversitesi'nde yapılardaki malzemelerin deprem dayanımı masaya...
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, düğün salonu inşaatını inceledi
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, düğün salonu inşaatını inceledi
        Kastamonulu Hattat Emrullah Demirkaya'nın 73 eseri vefatından 34 yıl sonra...
        Kastamonulu Hattat Emrullah Demirkaya'nın 73 eseri vefatından 34 yıl sonra...
        Milli güreşçi Fatih Altunbaş gümüş madalyasını altına çevirmek için çalışıy...
        Milli güreşçi Fatih Altunbaş gümüş madalyasını altına çevirmek için çalışıy...
        Kastamonu'da kar etkili oluyor
        Kastamonu'da kar etkili oluyor
        Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor
        Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor