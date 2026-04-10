Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 sanık hakim karşısında

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 sanığın yargılanmasına başlandı.





Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar H.C.Ş. ve O.D. ile tutuksuz sanık M.A. katıldı.



O.D, duruşmadaki savunmasında, olay günü kendisini arayan H.C.Ş'nin yanına gittiğini belirterek, "Üzerimde çıkan uyuşturucu maddeyi bana o verdi, parayı akşam verebileceğimi söyledim. Jandarma geldiğinde cebimdeki maddeyi teslim ettim. Ben kimseye uyuşturucu satmadım, beraatimi talep ediyorum." dedi.



H.C.Ş. de babasının cezaevine girmesinden sonra boşluğa düştüğünü ve uyuşturucu kullanmaya başladığını anlatarak, "M.A. ve O.D'den uyuşturucu aldım. Olay günü araçta bulunan uyuşturucu bana ait değildir, O.D'ye aittir. Evimde bulunan maddeleri kullanmak için bulunduruyordum." diye konuştu.



M.A. ise olayla ilgili bilgisi bulunmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Tanık olarak dinlenen sanıklardan H.C.Ş'nin annesi F.Ş. de oğlunun uyuşturucu kullandığını kaydederek, "Evde bulduğum maddeleri sakladım. Amacım eşim cezaevinden çıkınca ona göstermekti." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



Tosya ilçesinde geçen yıl düzenlenen operasyonda O.D. ve H.C.Ş'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan zanlılar tutuklanmıştı. Uyuşturucunun M.A'dan temin edildiği yönündeki ifade üzerine M.A. da gözaltına alınmıştı.



