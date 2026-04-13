Küre'de uyuşturucuyla mücadele eğitimi gerçekleştirildi

Küre Kaymakamlığı koordinesinde, gençlere yönelik "Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Kullanımına Karşı Mücadele ve Bilinçlendirme Eğitimi" gerçekleştirildi.



Küre İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen programda, uyuşturucu ile mücadelenin önemi ve bilinçlendirme çalışmaları ele alındı.



Eğitimde, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Samet Özaslan konuşmacı olarak yer aldı.



Katılımcılara, uyuşturucu maddelerin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak, bu tür zararlı alışkanlıklardan korunmanın önemi vurgulandı.



"Uyuşturucu cesaret değil, esarettir. Bir kez deneme, bir ömür kaybetme" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle gençlerin bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.



Programa Küre Kaymakamı Hasan Çakır ile ilçe protokolü de katıldı.



