        Taşköprü'de Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği tamamlandı

        Taşköprü'de Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği tamamlandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği müsabakaları, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Taşköprü'de Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği tamamlandı

        Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği müsabakaları, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

        Taşköprü Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen final müsabakalarını, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve kurum amirleri takip etti.

        Büyük heyecana sahne olan karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

        Turnuvada Küçük Erkekler kategorisinde İnebolu 9 Haziran Ortaokulu birinci, Taşköprü Seka Ortaokulu ikinci oldu. Küçük Kızlar kategorisinde Taşköprü Seka Ortaokulu birinci, İnebolu 9 Haziran Ortaokulu ikinci sırada yer aldı. Yıldız Erkekler kategorisinde Taşköprü Seka Ortaokulu birinciliği elde ederken, İnebolu 9 Haziran Ortaokulu ikinci oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde ise Taşköprü Seka Ortaokulu birinci, İnebolu 9 Haziran Ortaokulu ikinci sırada yer aldı.

        Madalya ve kupalar, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Sadettin Öndeş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Korkmaz ve Taşköprüspor Başkanı Ümit Aslan tarafından sporculara takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

