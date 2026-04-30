        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, basın toplantısı düzenledi

        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, basın toplantısı düzenledi

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, iki yıllık çalışmalarını anlattığı basın toplantısı düzenledi.

        Giriş: 30.04.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, basın toplantısı düzenledi

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, iki yıllık çalışmalarını anlattığı basın toplantısı düzenledi.

        Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda konuşan Kavaklıgil, belediyeciliğin sadece gözle görülür hizmetlerde yer almadığını söyledi.

        Vatandaşın doğumundan ölümüne kadar olan birçok ihtiyacının belediyeler tarafından karşılandığını belirten Kavaklıgik, şunları kaydetti:

        "Belediyeler, birçok problemi çözmek ve ortadan kaldırmak için mücadele eden bir kurum olarak hayatımızın içinde yer almaktadır. Bizler özelikle altını çizmek gerekirse Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin üretken belediyecilik anlayışıyla, şehrine hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş, güzel kadrolarla, çalışma prensibi olan bir anlayışız. Bizler de, belediye meclis üyelerimiz, belediye personelimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte daha yaşanılabilir bir Tosya'yı inşa ve ihya edebilmek adına var gücümüzle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."

        Kavaklıgil, konuşmasında, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi, 2 bin 300 metrekare kapalı alanı olan 750 seyirci kapasiteli spor salonu inşası, 376 araç kapasiteli kapalı otopark inşası, içme suyu çalışmaları ve düğün salonu inşası başta olmak üzere son iki yıl içinde hayata geçirdikleri çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

        Toplantıda, Tosya Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Abayın ve Alim Yılmaz da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

