AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kayseri'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Derdimiz, gayretimiz, milletimizle inşallah kol kola, omuz omuza yürüyerek daha iyilerini başarmak." dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'na katılan Büyükgümüş, konuşmasında bu toplantıların tamamından elde ettikleri fikirlerle, yeni yaklaşımlarla geleceğe hep birlikte yürüyeceklerini söyledi.



Büyükgümüş, dünyada güç ilişkilerinin yeniden tanımlandığı, ülkeler arasındaki siyasal dengenin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha adil bir dünyanın mücadelesi için çalıştıklarını vurgulayan Büyükgümüş, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için çabaladıklarını belirtti.



CHP ile düşman değil rakip olduklarını vurgulayan Büyükgümüş, şunları kaydetti:



"Derdimiz, gayretimiz, milletimizle inşallah kol kola, omuz omuza yürüyerek daha iyilerini başarmak. İstiyoruz ki yeni bir fikir söylesinler. Yeni bir açılım yapsınlar, siyasete soluk getirecek bir fikir ortaya koysunlar. Biz de mukabele edelim. Daha iyisini söylemeye çalışalım. Tabii üzülerek görüyoruz ki her geçen gün irtifası düşen, her geçen gün niteliği azalan bir tablo var. Nerede yolsuzluk var, arsızlık var, ahlaksızlık var, bunlar bunu aklamayı, bunu izah etmeyi, bunun üstünü örtmeyi siyaset zannetmeye başladılar. Böyle siyaset olmaz. Milletimizin sorunlarını, milletimizin umudunu, fikir etrafında, kadrolarında milletimizin heyecanıyla, tasvibiyle bir araya getirerek, siyaset bunun için yapılır. İstanbul'da mahkemelere gidip müracaat edenler, 'Burada yolsuzluk var, arsızlık var.' diyenler, Cumhuriyet Halk Partili. Suçlananlar, Cumhuriyet Halk Partili. Elindeki bilgileri, belgeleri mahkemeye sunanlar, Cumhuriyet Halk Partili. 'Ben itiraf ediyorum, yolsuzluk yapıldı, ben de parçası oldum.' diyenler, Cumhuriyet Halk Partili. Böyle bir tablo varken ne diyorlar? 'Bunlar soruşturulmasın.' Ya neresi soruşturulmayacak, böyle bir anlayış olabilir mi, böyle bir hukuk olabilir mi? Bu virüs girdi mi bir yerden, sadece yönetim vesaire değil başka yerlere de sirayet ediyor."



Karşılarında nitelikli, iradesine sahip bir rakip görmek istediklerini belirten Büyükgümüş, sürekli gidip bir yerden emir ve talimat almakla siyaset yapılamayacağını dile getirdi.



- "'Sıkıldım, oynamıyorum.' diyenlere vakit ayıracak durumda değiliz"



Muhalefetin, Türkiye'yi ara seçimle oyalama gayreti içinde olduğunu dile getiren Büyükgümüş, "Bizim buna ayıracak vaktimiz yok. Milletimiz kararını verdi, yetkisini verdi, süresini verdi. İnşallah son güne kadar gayretle, fedakarlıkla, cesaretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunların oyunlarına, bunların hapistekilerden aldıkları talimatlara da bizim vakit ayıracak ne durumumuz var, ne halimiz var. Dünya çok önemli gelişmelere işaret ediyor. Ülkemizin, aşmamız gereken, yönetmemiz gereken çok sayıda başlıkta konuları varken biz bırakıp da bu 'Sıkıldım, oynamıyorum.' diyenlere vakit ayıracak durumda değiliz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

