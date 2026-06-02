Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki çalışmaları inceledi

        Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ndeki çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan Kartal Kavşağı'nda ekipler, yoğun tempoyla sahada görev yapıyor.

        Başkan Büyükkılıç, proje sahasında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Projede çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ve sorunsuz sürdüğünü belirten Büyükkılıç, projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak trafiğin hizmetine sunulmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Projenin yaklaşık yüzde 20 seviyesinde tamamlandığını aktaran Büyükkılıç, "Kabaca söylemek gerekirse inşaat yaklaşık yüzde 20 oranında ilerleme kaydetmiş durumda. 3 Nisan'dan itibaren 2 ay gibi süre içerisinde yüzde 20'lere erişmiş, fore kazıkları konusunda yüzde 50'leri geçme durumuna gelmiş, beklediğimizin üzerinde hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"

        Benzer Haberler

        Kayseri polisinden 'huzur' uygulaması
        Kayseri polisinden 'huzur' uygulaması
        Viyadükten atlamak isteyen şahsı kaymakam ikna etti
        Viyadükten atlamak isteyen şahsı kaymakam ikna etti
        FETÖ üyesi yakalandı
        FETÖ üyesi yakalandı
        İlk yerli molekül için dev adım
        İlk yerli molekül için dev adım
        Bünyan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
        Bünyan Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
        Kocasinan Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kocasinan Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı