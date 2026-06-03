Belediye havuzunda başladığı yüzmede olimpiyat hedefiyle kulaç atıyor

Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki milli yüzücü Mehmet Dağhan Çaylan, hayalini 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılarak gerçekleştirmek istiyor.



Can sıkıntısından 8 yaşında evlerinin yakında bulunan belediyeye ait havuzda yüzmeye giden Mehmet, burada tanıştığı milli takım antrenörü Ahmet Eskalen'in tavsiyesi üzerine bu spora başladı.



Mehmet, yaklaşık 7 yıllık spor kariyerinde antrenörünün yönlendirmesiyle katıldığı birçok organizasyonda çeşitli başarılar elde etti.



Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma seçilen Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mehmet, antrenmanlarını antrenörü Mehmet Ayberk Hincal'ın nezaretinde sürdürüyor.



Mehmet, hayali olan 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı ve altın madalya almayı hedefliyor.









- "Yazları sıkılmamak için başlamıştım aslında"



Milli yüzücü Mehmet Dağhan Çaylan, AA muhabirine, kendisine emek veren ve bu sporda başarılı olmasına vesile olan ailesi ve antrenörlerine teşekkür etti.



Su sporuna nasıl başladığını anlatan Mehmet, şunları kaydetti:



"8 yaşında yüzmeye başladım. Evimizin yakınındaki belediye havuzunda, yazları sıkılmamak için başlamıştım aslında. Oradaki antrenörlerimin yönlendirmesiyle beraber olimpik yüzme havuzuna alındım ve burada yarışlara girmeye başladım. Aslında yazın okul haricinde çok sıkılıyordum ben ve evde sürekli tek başıma duruyordum. Küçük kardeşim o zamanlar doğmamıştı. O yüzden ailemin teşvikiyle evimizin yakınındaki havuzda yüzmeye başladım. Amacım böyle yarışmalara katılmak veya başarılı bir yüzücü olmak değildi. Sadece o gün vaktimi orada geçirip, eğlenmekti ama antrenörlerimin yönlendirmesiyle buraya kadar geldim."









- "Benim de hedeflerimden birisi olimpiyatlara katılmak"



Mehmet, şu anda genelde kelebek ve karışık branşlarında yüzdüğünü anlattı.



Katıldığı bölgesel ve ulusal organizasyonlarda yaklaşık 70 madalya kazandığını ifade eden Mehmet, "Her sporcunun olduğu gibi benim de hedeflerimden birisi olimpiyatlara katılmak, ülkemi ve bayrağımı gururlu bir şekilde temsil etmek. Bunun için haftada 4 gün çift antrenman, 3 gün bireysel fitness yapıyorum." dedi.



Mehmet, kendi yaş grubundaki gençlerden değişik spor veya sanat dallarıyla ilgilenmelerini istedi.

