Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyaret gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri'ye gelen Stepanek'i AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile beraber başkanlık makamında ağırladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Stepanek ise Kayseri’nin hem sanayi hem de turizm açısından önemli bir şehir olduğunu aktardı.
Görüşmede Kayseri’nin ticaret, sanayi ve kış turizmi potansiyeli üzerine sohbet edildi.
Ziyarette Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ öğrencileri tarafından hazırlanan çini tabağı Stepanek’e hediye etti.
