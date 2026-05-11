Kayseri Kariyer Merkezi nisanda 252 istihdama aracı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, işveren ile personeli buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi, nisanda 252 istihdama aracılık etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Kariyer Merkezi, iş arayan ile işvereni buluşturma noktasında köprü görevi üstlenmeyi sürdürüyor.



Merkez ayrıca 1 aylık süre zarfında 27 bin 568 kısa mesaj (SMS) yönlendirmesi, 499 başvuru, 309 ilan ve 1105 işçi talebinin sevk ve idaresini gerçekleştirdi.



Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışma halinde istihdama yönelik aracılık yapan merkez, işbirliği yaptığı 13 kurum ve kuruluş ile görevi yerine getiriyor.

