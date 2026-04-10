Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay, Antalya'da sempozyuma katıldı

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye Şeker Fabrikalarının (Türkşeker) 100'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Antalya'da düzenlenen "Yüzüncü Yılında Şeker Sempozyumu"na katıldı.



Kayseri Şekerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Manavgat'ta 8-10 Nisan'da gerçekleştirilen programa, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay ile Kayseri Şeker yöneticileri de katıldı.



Etkinlikte konuşan Akay, şeker sektörünün 100 yıllık geçmişinin önemli bir birikimi temsil ettiğini belirtti.



Kooperatiflerin daha güçlü bir sermaye yapısına kavuşması gerektiğini ifade eden Akay, üretim ve sanayi altyapısının günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.





Sektörün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin de haksız rekabet olduğunu savunan Akay, bu alanda daha etkin düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydetti.





Şeker pancarının Türkiye tarımı açısından stratejik bir ürün olduğuna dikkati çeken Akay, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynadığını belirtti.



