Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti adaylık sürecinin lansmanı yapılacak

        Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti adaylık sürecinin lansmanı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-17 Nisan'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Kayseri'nin 2024 yılında Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilerek "Altın Bayrak" almaya hak kazandığını söyledi.

        Bu ödülün ardından Dünya Spor Başkenti için başvuru yaptıklarını ve sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kayseri, uluslararası platformlarda sadece Erciyes Kayak Merkezi'yle anılan bir yer değil. Avrupa'nın en iyi spor şehri seçildi. Şimdi de 2027 yılı için Dünya Spor Başkenti adaylığına başvurduk. 16-17 Nisan'da başvurunun lansmanını yapacağız. Yetkililer gelip inceleme yapacaklar. Şehrimizdeki spor alt yapısını yeniden gözden geçirecekler. Yeni yaptığımız projeleri görecekler. Dünya Spor Başkenti seçileceğimize inanıyorum. Bu konuda iddialıyız çünkü bu spor alt yapısı hiç bir yerde yok."

        Büyükkılıç, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecinin de tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
