        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de suça sürüklenen çocuk, "spor okullarına kayıt olması" şartıyla adli kontrolle salıverildi

        Kayseri 4. Sulh Ceza Hakimliği, suça sürüklenen bir çocuk için "Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi" kapsamındaki spor okullarına kayıt olup devam etmesi ve "Sensiz Olmaz Projesi"ndeki çalışmalara katılması şartıyla adli kontrol kararı verdi.

        Giriş: 14.04.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Kayseri 4. Sulh Ceza Hakimliği, suça sürüklenen bir çocuğun, tutuklama tedbiri yerine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan gençleri spora yönlendirip suçtan uzak tutmayı amaçlayan ERVA projesine kayıt olup devam etmesi ile Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen "Sensiz Olmaz Projesi" kapsamındaki çalışmalara katılması kararıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

        Suça sürüklenen çocuğa, spor okullarına kayıt olmaması ve çalışmalara katılmaması durumunda ilgili madde gereğince tutuklanacağı bildirildi.

        - ERVA ve "Sensiz Olmaz" projeleri

        Gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ERVA Spor Okulları Projesi, geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Kayseri genelinde 66 mahallede faaliyet gösteren spor okulları, yaklaşık 16 bin lisanslı sporcuya ulaşarak hem sportif başarıyı artırmayı hem de gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

        "Sensiz Olmaz Projesi" ise çocukların suça sürüklenmesini önlemek, risk altındaki bireyleri korumak ve suça karışmış çocukların yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor. Proje kapsamında sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle çocukların toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde katılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
