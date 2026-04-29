Kayseri'de 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 350 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu üzerindeki Pazarören Mahallesi'nde uygulama yaptı. Bu kapsamda Z.D'ye ait aracı durduran ekipler, aramada 350 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

