        Kayseri'de kurulacak pazarla antikacılar bir araya gelecek

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından antika pazarı kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'nde 12 Nisan'da kurulacak pazarda, nostalji tutkunları ve antika sevenler bir araya gelecek.

        Pazarda, halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul ve nostaljik ev eşyaları gibi ürünler satışa sunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçmişe duyulan özlemi doyasıya yaşatacak bu etkinlikle ziyaretçilerin kültürel bir yolculuk yapacaklarını ifade etti.

        ​​​​​​​Yalçın, 2019 yılından buyana kurulan pazarın büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Antika pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

