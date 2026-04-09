Kayseri'de "Mimar Sinan Kıyafetleri" defilesi düzenlendi

Kayseri'de Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında "Mimar Sinan Kıyafetleri" temalı defile düzenlendi.



Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlik, Kayseri Kültür Merkezi I. Alaaddin Keykubad Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Etkinlikte Sinan'ın mimari mirası tekstil ve tasarımın estetiğiyle buluşturuldu.



Defilede Mimar Sinan'ın mimarisinin geometrik nizamı ile tasarımı kıyafetlere yansıtıldı.



Kıyafetleri gönüllülerin giydiği defilede, Mimar Sinan'ın hayatından kesitler de sahnede anlatıldı.













