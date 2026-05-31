Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi
Trendyol 1. Lig'e 11 yıl aradan sonra düşen Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 7 Haziran'a ertelendi.
Giriş: 31.05.2026 - 12:03 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'e 11 yıl aradan sonra düşen Zecorner Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 7 Haziran'a ertelendi.
Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda yapılması planlanan genel kurulda, yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Sarı-kırmızılı kulübün genel kurulu, 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
Kayseri ekibi, 14 Mayıs'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurmuştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri