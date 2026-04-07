Kocasinan Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Meclis toplantısında 2025 yılı başkanlık faaliyet raporu görüşüldü.



Kayseri için yapılan hizmetler konusunda bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.



Kentsel dönüşümle özellikle vatandaşların yaşamına dokunarak onların daha uygun şartlarda yaşamalarına imkan sunduklarını kaydeden Çolakbayrakdar, "Şehrimizi 10 farklı bölgede dönüşüm projeleriyle yeniliyoruz. Özellikle imarsız ve gecekondu yapılaşmaların bulunduğu alanlarda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Mevcut projeleri tamamlayıp yeni alanları da ekleyerek gayretlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Çolakbayrakdar, tamamen kendi imkan, personel ve teknik kapasitesiyle, dışarıdan hiçbir destek almadan kentsel dönüşüm yürüten ikinci bir ilçe belediyesi bulunmadığını aktardı.



Mecliste ayrıca komisyon seçimleri gerçekleştirildi.



Toplantıda, Pervane, Erkilet Camikebir, Saraybosna, Erkilet Generalemir, Oruçreis, Mimarsinan, Gömeç ve Zümrüt mahallelerine ait imar planları görüşüldü. Gündemdeki diğer maddeler ilgili komisyonlara havale edilerek toplantı sona erdi.



