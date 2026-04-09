        Mimar Sinan memleketi Kayseri'de anıldı

        Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanında yükselen eserleriyle hafızalara kazınan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Türk dünyasının yetiştirdiği önemli kişilerden birinin de Mimar Sinan olduğunu belirten Çiçek, "Mimar Sinan'ı ne kadar anlatsak az. Mimar Sinan'ın doğduğu köy bizim göz bebeğimiz. Burası bizim vefa borcumuz olan yer. Mimar Sinan'ı unutmadığınız ve unutturmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Mimar Sinan'ın Osmanlı'nın ihtişamını eserlerine yansıttığını ifade etti.


        İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Mimar Sinan'ın 400'den fazla eser ortaya çıkardığını anlattı.

        Dursun, Mimar Sinan'ın inanılmaz bir mimar ve dünyaca tanınan bir isim olduğunu belirtti.


        Programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve davetliler katıldı.

        Protokol ve ziyaretçiler, konuşmaların ardından Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü evi gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

