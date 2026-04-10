Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 12:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından polis ekipleri kortej geçişi yaptı.

        Törene, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, İl Emniyet Müdürü Aksoy, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Katılımcılar, daha sonra şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

        Suruç ilçesinde düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam eden programda, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

        - Malatya

        Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, anıta çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda devam eden törende Ay, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

        Ay, beraberinde Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Törene, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

        - Adıyaman

        Valilik bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından etkinlik Yeni Mezarlık'taki şehitlikte devam etti.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, jandarma personeli ve polisler katıldı.

        - Kilis

        Kilis'teki şehitlikte yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, şehitlik anıtına çelenk sundu.

        Kur'an-ı Kerim okunan törende dua edildi, protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

        Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki stantların gezilmesiyle sona erdi.

        Programa, Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile şehit yakınları ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

