GÜNCELLEME 2 - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.



Sermin E. idaresindeki 06 FP 360 plakalı otomobil ile Yalçın K'nin kullandığı 34 HBC 259 plakalı otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Sermin E. olay yerinde, Serkan E. ve Yaren E. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.



Yaralılar Öykü E, Yalçın K, Zeynep K, Yiğithan K, Zümra Livaze K. ile Zeynep Sahra Ç. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.



