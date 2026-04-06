Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 63'e ulaştı

        Geçen yıl yaz mevsiminde aşırı kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 09:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 63'e ulaştı

        Geçen yıl yaz mevsiminde aşırı kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla arttı.

        DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, barajın doluluk oranı ocak ayından itibaren artış gösterdi.

        Geçen yaz mevsiminde etkili olan kuraklık nedeniyle yüzde 28'e kadar gerileyen barajın doluluk oranı, yağmur ve kar yağışlarının ardından yüzde 63'e ulaştı.

        Kentin içme suyunun karşılandığı barajda mevcut su miktarının 71 milyon 567 bin metreküp olduğu bildirildi.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, kentte barajların kış mevsiminde etkili olan sağanak ve karla dolmaya başladığını söyledi.

        Su kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanılmasını öneren Şaylan, bir damla suyun bile değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

