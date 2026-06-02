Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları devam ediyor

Kırklareli İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları sürüyor.



Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ikinci birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.



Toplantıda, Geçitağzı köyüne yapılması planlanan imalathane tesis alanı, Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyünün genişleme talebi ile Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köyünün uygulama imar planı değişikliği hazırlatma talepleri görüşüldü.



Taleplere ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon raporları okundu.



Gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.



Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

