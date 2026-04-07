Kırklareli Valisi Turan, TOKİ inşaat alanında incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren inşaat alanında incelemede bulundu.



İnşaat alanını gezen Turan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü ve Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



TOKİ tarafından yürütülen projelerin, vatandaşların güvenli, modern ve nitelikli konutlara erişimini sağlama noktasında önemli olduğunu belirten Turan, Kofçaz ilçesine kazandırılan bu yatırımların bölgenin gelişimine ve yaşam kalitesinin artmasında önemli olduğunu vurguladı.



Turan, çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

