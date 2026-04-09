Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde IBAN kullandırmanın hukuki sonuçları anlatıldı

        Kırklareli'nde "Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Suçlarında IBAN Kullandırma" konulu konferans düzenlendi.

        Giriş: 09.04.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, dijitalleşmeyle birlikte suç yöntemlerinin çeşitlendiğini, özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde banka hesapları ile IBAN bilgilerinin kötüye kullanılmasının ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

        Bu tür suçlarla mücadelede yalnızca hukuki ve idari tedbirlerin değil, toplumsal farkındalığın da büyük önem taşıdığını vurgulayan Turan, vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı ise IBAN kiralamanın çoğu zaman basit işlem gibi görüldüğünü ancak ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Banka hesaplarını veya IBAN numaralarını başkalarının kullanımına sunmak, 3 ila 10 yıl arasında hapis cezası ve ağır adli para cezaları gerektiren bir suçtur." dedi.

        Saçlı, bu tür yöntemlerle özellikle üniversite öğrencilerinin hedef alındığını, "kolay para" vaadiyle kişilerin farkında olmadan suç örgütlerine destek verebildiğini kaydetti.

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da gençlerin bu tür risklere karşı bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, IBAN kullandırmanın bireylerin akademik ve sosyal hayatını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

        Konferans, Seçkin Yavuzdoğan moderatörlüğünde, hakim, savcı ve emniyet personelinin sunumlarıyla devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

