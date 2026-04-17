        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde İl Su Kurulu toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan sunum yaptı.

        Toplantıda, su verimliliği çalışmaları, altyapı yatırımları, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, kuraklıkla mücadele, yer altı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ile 2025 yılında alınan kararların uygulama süreçleri değerlendirildi.

        Turan, yaptığı konuşmada, suyun yalnızca doğal bir kaynak değil, hayatın, üretimin ve sürdürülebilir kalkınmanın temeli olduğunu söyledi.

        Artan kuraklık riski ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su kaynaklarının korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Turan, suyun verimli kullanımı, kayıpların azaltılması, akıllı su yönetimi sistemlerinin yaygınlaştırılması ve altyapının güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

