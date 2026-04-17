Kırklareli'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgili kurum müdürleri ve komisyon üyeleriyle eylem planının uygulama süreçleri görüşüldü.



Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, önleyici ve koruyucu hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile toplumsal farkındalık çalışmaları gibi konular değerlendirildi.



Vali Turan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, toplumsal huzurun korunması adına çalışmaların tavizsiz devam edeceğini ifade etti.



Toplantıya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

